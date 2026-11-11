В Швеции с 2027 года станет возможным лишение подданства

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риксдаг (парламент) Швеции поддержал возможность лишения подданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз законодательного собрания.
Поскольку решение касается изменений в Конституции, было необходимо, чтобы Риксдаг дважды проголосовал за это предложение и чтобы между голосованиями были проведены выборы. Первое голосование состоялось 20 мая 2026 года, 13 сентября прошли парламентские выборы.
Согласно предложению правительства, лишение подданства станет возможным для лиц с двойным гражданством, если они предоставили о себе неверную информацию, получили подданство с помощью взятки или угроз, а также совершили преступления, угрожающие национальной безопасности.
Поправка к Конституции вступит в силу 1 января 2027 года.-0-