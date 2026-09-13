В Швеции пройдут парламентские выборы

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в парламент и органы местного самоуправления пройдут в Швеции. В выборах в Риксдаг участвуют 165 партий, в областные администрации - 173, в муниципалитеты - 380, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Избирательную комиссию.



Основными претендентами на 349 мест в главном законодательном органе страны являются 8 крупнейших политических объединений.



26 августа в стране началось досрочное голосование. Специальные помещения для этого выделены во всех муниципалитетах. За первые две недели свои голоса отдали чуть более 2 млн избирателей, что на 32% больше по сравнению с предыдущими выборами. Однако около 10% электората до последнего дня не могут определиться с тем, за кого они готовы голосовать.-0-