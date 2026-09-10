10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере несколько человек погибли в результате ДТП с автобусом в деревне Суш в кантоне Граубюнден в Швейцарии, в результате произошедшего также есть раненые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местного отделения полиции.
"В результате аварии туристического автобуса в Суше погибли несколько человек. Кроме того, несколько пассажиров получили ранения. Подробности будут предоставлены позже", - говорится в заявлении полиции.-0-
В мире
10 сентября 2026, 23:36
В Швейцарии в ДТП с автобусом погибли несколько человек
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