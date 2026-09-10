В Швейцарии в ДТП с автобусом погибли несколько человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере несколько человек погибли в результате ДТП с автобусом в деревне Суш в кантоне Граубюнден в Швейцарии, в результате произошедшего также есть раненые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местного отделения полиции.



"В результате аварии туристического автобуса в Суше погибли несколько человек. Кроме того, несколько пассажиров получили ранения. Подробности будут предоставлены позже", - говорится в заявлении полиции.-0-