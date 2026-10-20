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В штате Огайо произошла стрельба в мечети

Опубликовано:

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В мире
20 октября 2026, 00:15

В штате Огайо произошла стрельба в мечети

Скриншот видео из соцсети Х / Breaking911
Скриншот видео из соцсети Х / Breaking911
Скриншот видео из соцсети Х / Breaking911
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл стрельбу в мечети города Колумбус (штат Огайо, США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

"Спецагенты отделения ATF в Колумбусе принимают меры после получения сообщений о стрельбе в мечети", - говорится в публикации ведомства в X.

По данным местного телеканала WBNS, стрельба произошла 19 октября около 14.10 по местному времени (21.10 по минскому времени), как минимум один человек погиб, еще один пострадал. Информация о его состоянии пока не приводится. Полиция полагает, что инцидент не был целенаправленной атакой на мечеть.-0-
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