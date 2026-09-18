18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти испанского города Сеута сообщили, что в городе все еще могут оставаться около 10 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом говорится в материале агентства Europa Press.
Как отмечают источники агентства в правительстве Сеуты, около 6 тыс. нелегалов находятся в центрах временного размещения и от 3 до 4 тыс. остаются на улицах, пляжах города.
По данным El Pais, испанская полиция 18 сентября утром начала вытеснять нелегальных мигрантов с пляжей Сеуты и направлять их в недавно открытые временные убежища.
В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд, обходя волнолом, отделяющий город от Марокко. Из-за кризиса Мадрид решил задействовать военных для обеспечения безопасности. По оценкам властей, в город могли проникнуть до 80 тыс. человек, однако предполагается, что подавляющее большинство нелегалов уже вернулись в Марокко.-0-
В мире
18 сентября 2026, 16:39
В Сеуте все еще могут оставаться около 10 тыс. нелегальных мигрантов
Фото Reuters
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