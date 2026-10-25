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В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы

Опубликовано:

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В мире
25 октября 2026, 00:59

В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) пройдут в Сербии, информирует ТАСС.

Республиканская избирательная комиссия (РИК) страны зарегистрировала 6 451 292 избирателя, которым предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок.

Участки откроются в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и закроются в 20:00 (22:00 мск). По данным РИК, за голосованием будут следить более 16 тыс. наблюдателей, в том числе 622 иностранных. 

Как сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Шпаковский с 24 по 26 октября в составе миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ ведет наблюдение за ходом досрочных парламентских выборов в Сербии. Помимо обязательных заседаний ПА ОБСЕ, Александр Шпаковский встретится с зарубежными парламентариями и представителями сербского избиркома.

В бюллетенях будет представлено 18 избирательных списков. Ожидается, что основными соперниками станут список "Объединенная Сербия" правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) во главе с подавшим в отставку с поста президента страны 27 сентября Александаром Вучичем и объединение "Студенческий список". Он вырос из протестного движения, развернувшегося в Сербии после трагедии в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года из-за обрушения навеса железнодорожного вокзала погибли 16 человек. Демонстранты обвиняли власти в коррупции и попытках замять расследование инцидента. У "Студенческого списка" нет формального лидера, но первым в списке значится кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович.

По данным последних предвыборных социологических опросов, рейтинг как СПП, так и "Студенческого списка" находится в районе 40%. Также имеют шансы преодолеть 3-процентный избирательный барьер и попасть в парламент Социалистическая партия Сербии и. о. вице-премьера и главы МВД страны Ивицы Дачича, список "Подлинные правые", сформированный вокруг оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милоша Йовановича, и коалиция проевропейских партий, сформированная вокруг Партии свободы и справедливости экс-мэра Белграда Драгана Джиласа. Партия Дачича много лет выступала в роли коалиционного партнера СПП. Остальные два блока допускали возможность сотрудничества со "Студенческим списком". В парламенте также будут представлены партии национальных меньшинств, на которые не распространяется 3-процентный барьер.

Вучич распустил прошлый созыв парламента для проведения досрочных выборов, после чего принял предложение правящей партии и стал ее кандидатом в премьеры. Он объяснил свой уход в отставку желанием провести предвыборную кампанию в статусе обычного гражданина. Позднее политик обещал не допустить в Сербии "французского сценария" с массовыми уличными беспорядками после выборов.-0-
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