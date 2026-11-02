В Сербии на 53 участках прошло повторное голосование на выборах в парламент

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторное голосование на внеочередных парламентских выборах в Сербии состоялось в воскресенье на 53 участках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Политика".



Участки закрылись 1 ноября в 20.00 по местному времени (22.00 по минскому времени - прим. БЕЛТА). Правом голоса на повторных выборах могли воспользоваться 24 438 граждан страны. Новое голосование было назначено решением Республиканской избирательной комиссии (РИК) из-за невозможности изначально установить результат на некоторых участках.



В РИК ранее уже обработали голоса с примерно 99% участков. Повторное голосование не повлияет на общий результат выборов, но до его завершения нельзя было подвести итоги и приступить к формирование нового правительства.



Внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии прошли 25 октября. По предварительным результатам голосования, "Студенческий список" может рассчитывать на 141 мандат, а список бывшего президента страны Александара Вучича "Объединенная Сербия" - на 103 места в парламенте. Для формирования нового правительства достаточно иметь поддержку 126 депутатов. Ранее Вучич признал свое поражение на выборах и объявил об уходе в оппозицию.-0-