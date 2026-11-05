5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сейме Латвии подготовили обращение в Комиссию по мандатам, этике и заявлениям с просьбой рассмотреть вопрос о возможном нарушении депутатом Андрейсом Пагором этических норм из-за использования русского языка. Об этом сообщается на сайте латвийского парламента.
Председатель Сейма Эдвардс Смилтенс и представители президиума в своем обращении призывают завести дело в связи с использованием депутатом партии "Суверенная власть / Младолатыши" русского языка в видеозаписи, сделанной в парламентском зале.
3 ноября, в первый рабочий день 15-го созыва, Пагор опубликовал в TikTok видео, в котором на русском языке рассказал о повестке дня первой сессии. В тот же день он вместе с другими депутатами принял присягу и получил полномочия депутата.
По мнению Смилтенса и членов президиума, действия Пагора нарушают один из пунктов Кодекса этики депутатов Сейма.-0-
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05 ноября 2026, 10:54
В Сейме Латвии хотят завести дело против депутата за использование русского языка
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