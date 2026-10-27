В Сейм Литвы внесли законопроект о возвращении всеобщего призыва с 2030 года

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива о введении с 2030 года обязательного всеобщего призыва на срочную армейскую службу внесена в Сейм Литвы. Об этом заявил председатель оппозиционной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас, сообщают литовские СМИ.





"Согласно нашей инициативе, все военнообязанные, включенные в сводный список призывников, которые не освобождены от призыва или в отношении них не применяются отсрочки индивидуального характера, будут призваны на обязательную военную службу с 1 января 2030 года", - отметил Касчюнас.





Призыву подлежат только лица мужского пола, женщины могут проходить армейскую службу добровольно. В настоящее время из сводного списка служат только те, кого отбирает компьютерная программа по случайному принципу, или служащие добровольно.





В январе список призывников на 2026 год включал более 42 тыс. молодых людей, из которых в этом году планируется призвать 5 тыс. человек. По словам Касчюнаса, если бы его инициатива была уже принята, были бы призваны практически все молодые люди, включенные в список.-0-