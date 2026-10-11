В Саудовской Аравии заявили о пострадавших при атаке на пассажирский терминал аэропорта Эр-Рияда





Точное количество пострадавших не называется. Оценка ущерба и проверка безопасности продолжаются.

Ранее сообщалось, что неопознанный снаряд попал в пассажирский терминал аэропорта, вызвав пожар. Саудовская система обороны также перехватила ракету.





Накануне аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде также подвергся атаке, в результате которой погибли 12 человек, более 300 получили ранения.





Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) взяло на себя ответственность за нападения на аэропорт Эр-Рияда 10 октября и удары по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Представитель хуситов заявил, что движение провело ряд операций, направленных против аэропорта имени короля Халида, что привело к нарушению воздушного движения и закрытию воздушной гавани. Кроме того, была совершена атака и на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. Как заявил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах, работа аэропорта в Даммаме временно приостанавливалась.





Как сообщает РИА Новости, хуситы пообещали нарастить удары по территории Саудовской Аравии, чтобы добиться прекращения военных действий с ее стороны.-0-

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило о пострадавших в результате сегодняшнего нападения на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, сообщает телеканал Al Jazeera.