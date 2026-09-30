В Саудовской Аравии арестовали пилота Flydubai, ударившего ножом напарника - The Jerusalem Post

- Самолет FlyDubai смогли посадить пилоты из РФ и Украины, которые летели как пассажиры - Israel Hayom
Рейс авиакомпании Flydubai, перевозивший более 170 пассажиров из Дубая в Тель-Авив, отклонился от заданного маршрута и приземлился в Саудовской Аравии примерно через 30 минут после передачи сигнала бедствия о захвате самолета. По официальным данным авиакомпании Flydubai, причиной чрезвычайной ситуации стала драка в кабине пилотов.
Израильские официальные лица заявляли, что капитаном воздушного судна был гражданин ОАЭ, а вторым пилотом - гражданин Омана. Согласно предварительной информации, второй пилот намеревался захватить управление самолетом и намеренно разбить его вместе с пассажирами на борту. Также сообщалось, что один из пилотов нанес другому ножевые ранения.
Мотивы инцидента на борту рейса Flydubai пока не известны, ведется официальное расследование.
Глава Минобороны Израиля охарактеризовал ЧП с самолетом Flydubai как попытку теракта с целью гибели всех пассажиров.-0-