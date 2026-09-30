В Саудовской Аравии арестовали пилота Flydubai, ударившего ножом напарника - The Jerusalem Post

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот, ударивший другого пилота ножом во время рейса Flydubai, был арестован властями Саудовской Аравии, сейчас его допрашивают. Об этом сообщает The Jerusalem Post.Израильский премьер также отметил, что поручил службам безопасности готовиться к дополнительным потенциальным угрозам после инцидента на борту самолета компании Flydubai.Рейс авиакомпании Flydubai, перевозивший более 170 пассажиров из Дубая в Тель-Авив, отклонился от заданного маршрута и приземлился в Саудовской Аравии примерно через 30 минут после передачи сигнала бедствия о захвате самолета. По официальным данным авиакомпании Flydubai, причиной чрезвычайной ситуации стала драка в кабине пилотов.Израильские официальные лица заявляли, что капитаном воздушного судна был гражданин ОАЭ, а вторым пилотом - гражданин Омана. Согласно предварительной информации, второй пилот намеревался захватить управление самолетом и намеренно разбить его вместе с пассажирами на борту. Также сообщалось, что один из пилотов нанес другому ножевые ранения.Мотивы инцидента на борту рейса Flydubai пока не известны, ведется официальное расследование.Глава Минобороны Израиля охарактеризовал ЧП с самолетом Flydubai как попытку теракта с целью гибели всех пассажиров.-0-