В Румынию поставили первые девять американских десантных машин-амфибий

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые девять американских десантных машин-амфибий пехоты поставлены в Румынию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство США в Румынии.



"Посол США в Румынии Деррил Ниренберг посетил полигон в Бабадаге (уезд Тулча) для наблюдения за подготовкой 307-го полка морской пехоты к важному этапу модернизации", - указывается в сообщении дипмиссии. С этого месяца румынские военные начинают осваивать управление новыми машинами, их обучают советники-эксперты корпуса морской пехоты США.



Машины полностью приспособлены к передвижению по пересеченной местности в дельте Дуная и на берегу Черного моря, отмечается в сообщении. Десантные машины-амфибии пехоты AAV7A1 предназначены для перевозки до 21 морского пехотинца и снаряжения с военных кораблей на берег противника. Американский дипломат подчеркнул прочность стратегического партнерства США и Румынии.



В июле 2023 года Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, сообщило, что госдепартамент США разрешил продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий пехоты и связанного с этим оборудования на $120,5 млн.-0-