В Румынии нашли братскую могилу умерших во время пандемии COVID-19

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братская могила с останками десятков людей, умерших в период пандемии коронавируса, обнаружена на муниципальном кладбище в городе Слатина на юге Румынии. Полиция проводит проверку для установления происхождения останков и выяснения обстоятельств смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал news.ro.



"Были обнаружены сотни человеческих костей, которые Следственный комитет изъял для экспертизы, но, что крайне серьезно, после раскопок были найдены мешки с неразложившимися телами, оставшимися со времен пандемии COVID-19", - заявил мэр Слатины Марио де Меццо.



По его словам, останки были захоронены "особым образом", что указывает на криминальную подоплеку произошедшего.



Де Меццо обвинил Следственный комитет Румынии в крайне медленном расследовании дела, поскольку впервые сообщил правоохранителям об инциденте еще 3 сентября. С того момента в деле не появилось ни одного подозреваемого, уточняет портал.-0-