В России выявили 116 093 случая заражения COVID-19 за сутки, минимум с 29 января

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 116 093, это минимум с 29 января, сообщает ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,72%. Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии возросло до 16 291 116.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 7742, что на 46% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 80 регионах страны. Днем ранее было зарегистрировано 14 324 случая госпитализации.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 596 - до 13 458 910.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 769 - до 350 927. Днем ранее было выявлено 793 смерти.-0-