В России в ДТП с лесовозом и автобусом погибли 13 человек

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 13 человек погибли при столкновении микроавтобуса и лесовоза в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.





Среди погибших двое детей. Восемь человек пострадали, среди них трое детей. Семь пострадавших, среди них ребенок, доставлены в больницы Архангельска. По данным Минздрава области, из восьми пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом.По предварительным данным, авария произошла 11 сентября в 19.22 мск на 1 180-м км федеральной трассы М-8 Москва - Архангельск "Холмогоры", на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. Столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковая машина. Предварительно, водитель микроавтобуса пошел на обгон и допустил столкновение с лесовозом.В устранении последствий аварии задействованы 39 человек и 15 единиц техники. Привлечены девять бригад скорой помощи, включая реанимационные. Движение по трассе не перекрыто. Информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется. На месте работают следователи и криминалисты СК РФ, прокуратура области организовала проверку.-0-