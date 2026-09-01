В России начинаются выборы депутатов в Госдуму и органы власти регионов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне в ближайшие три дня изберут депутатов Госдумы девятого созыва на следующие пять лет, а также обновят значительную часть региональной власти. Об этом сообщает ТАСС.



Первые избирательные участки уже открылись в 08.00 по местному времени на Дальнем Востоке. По мере наступления утра голосование будет последовательно начинаться в других часовых поясах страны. Последней к нему присоединится Калининградская область, где 20 сентября в 20.00 по местному времени (в 21.00 мск) закроются последние в России участки.



По итогам голосования будет сформирована Госдума девятого созыва - 450 депутатов на пятилетний срок. Половина состава - 225 депутатов - избирается по федеральному округу по партийным спискам, еще 225 - в одномандатных округах.-0-