В России начались совместные учения сил ОДКБ





"На территории полигона Чебаркульский состоялась церемония открытия командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2026", специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026", - сказали в военном ведомстве.





Как отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков, учения позволят отработать различные учебно-боевые задачи с применением широкого спектра вооружения, военной и специальной техники. "Уверен, что проводимые нами учения послужат дальнейшему совершенствованию и повышению готовности Коллективных сил к выполнению задач по предназначению, позволят продемонстрировать решимость организации и готовность силового компонента к обеспечению коллективной безопасности", - сказал он.





Представитель командования Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Машьянов указал, что "Коллективные силы оперативного реагирования в сложных условиях военно-политической обстановки и региональной нестабильности должны быть постоянно готовы к проведению совместных операций в зоне ответственности ОДКБ".-0-

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные учения сил стран Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" начались в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.