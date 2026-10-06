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В Риме учащиеся заняли здание лицея, следуя примеру французских школьников

Опубликовано:

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В мире
06 октября 2026, 21:50

В Риме учащиеся заняли здание лицея, следуя примеру французских школьников

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся лицея имени Камилло Кавура в центре Рима заняли здание учебного заведения, проведя манифестацию под лозунгом "Сделаем как во Франции". Об этом сообщает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте лицея, "в связи со студенческой оккупацией все мероприятия приостановлены до нового уведомления".

Собравшиеся у здания лицея молодые люди провели акцию протеста, подняв растяжку с надписью "Восставать - это право". Организаторы митинга намерены вовлечь в волну протестов другие учебные заведения Рима.

Как проинформировала газета Repubblica, учащиеся лицея до этого участвовали в шествии в римском районе Сан-Лоренцо под лозунгом "Блокировки". По данным издания, в акции приняли участие представители более 20 учебных заведений. Во время шествия звучали лозунги, были зажжены дымовые шашки, также участники выступали с критикой министра образования.

В то же время во Франции протесты старшеклассников продолжают набирать обороты. Они спровоцированы накоплением недовольства, связанного с ухудшением условий обучения, в их числе переполненность классов, ветхое состояние зданий, отсутствие отопления и вентиляции, протекающие потолки, нехватка стульев и парт, перегруженное расписание и нехватка учителей. Позже к старшеклассникам присоединились и студенты университетов. Протесты привели к ожесточенным столкновениям в ряде городов. По меньшей мере 215 учащихся были ранены. Задержаны тысячи человек.-0-
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