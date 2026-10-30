30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме проходит многотысячная манифестация против увеличения расходов на вооружения на фоне повышения стоимости жизни и снижения зарплат и пенсий. Об этом сообщает итальянский телеканал Sky TG24.
Инициатором протестной акции стал Союз базовых профсоюзов (USB), его поддержали различные молодежные объединения. Демонстрация началась у площади Чинквеченто, недалеко от вокзала Термини. Протестующие требуют от властей соблюдать права людей, повысить зарплаты и уменьшить финансирование военной отрасли.
Участники протестов заявляют, что страдают медучреждения, в больницах нет мест. Половина образовательных учреждений также не соответствуют нормам. "Мы создаем богатство, а вы воруете будущее" - таков главный лозунг марша в Риме.
Акцию протеста в Риме поддержали и трактористы. "Мы требуем снижения цен на топливо, установления потолка цен на товары первой необходимости и прекращения роста цен на энергоносители, а также прекращения финансирования оборонной промышленности", - заявили протестующие водители.
30 октября в разных городах Италии проходит всеобщая забастовка. Службы охраны правопорядка предприняли усиленные меры по обеспечению безопасности, особенно в Милане и Риме.-0-
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30 октября 2026, 15:46
В Риме проходит многотысячное шествие против роста военных расходов
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