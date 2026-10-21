В РФ заявили о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов заявил, что ракеты для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС готовы. Об этом сообщает ТАСС.



"Носители соответствующие есть. Вопрос изготовления самого источника энергии - этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовского института", - сказал Баканов.



15 октября генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на встрече в рамках форума Discover Atom сообщил, что Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.



"Я думаю, да, это реалистично. Малые энергетические установки - это то, что давно эксплуатируется, что не требует, как говорится, частой смены самого материала, который является энергоносителем. Поэтому, мне кажется, это то, что как раз и нужно. Я думаю, не только мы рассматриваем такую возможность", - сказал он.-0-