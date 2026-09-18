В результате стрельбы в школе на юге Филиппин погибли три человека, несколько тяжело ранены





Трагедия произошла в пятницу в городе Банга провинции Южный Котабато. Двое погибших были учениками школы. Всего при стрельбе пострадали восемь человек, все они - учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет. Четверо раненых находятся в критическом состоянии.





Стрелком был 16-летний подросток. После нападения он застрелился. При этом власти пока не установили, был ли он единственным нападавшим. На видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, слышно, как учительница говорит о двух стрелявших.





Всего несколько недель назад в стране были проведены общенациональные учения по действиям в случае стрельбы в школах, которые были организованы для усиления безопасности в учебных заведениях после двух предыдущих случаев стрельбы за последние месяцы.-0-

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека, включая стрелка, погибли в результате стрельбы в школе на юге Филиппин. Еще несколько человек получили тяжелые ранения, сообщает Al Jazeera.