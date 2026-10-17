17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пожара, вспыхнувшего сегодня в курортном комплексе Tuptup Resto & Resort в городе Кокс-Базар в Бангладеш, погибли 10 туристов. Об этом сообщает газета The Daily Star.
Четыре человека получили ранения, они были госпитализированы в местную больницу и проходят лечение.
В настоящее время пожарным удалось взять под контроль пожар. Однако сообщается, что трехэтажное деревянное здание курортного комплекса полностью сгорело.
Причина пожара и личности погибших пока не установлены.-0-
В мире
17 октября 2026, 19:26
В результате пожара в курортном комплексе в Бангладеш погибли 10 туристов
Фото АР
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