В результате пожара в курортном комплексе в Бангладеш погибли 10 туристов 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пожара, вспыхнувшего сегодня в курортном комплексе Tuptup Resto & Resort в городе Кокс-Базар в Бангладеш, погибли 10 туристов. Об этом сообщает газета The Daily Star.



Четыре человека получили ранения, они были госпитализированы в местную больницу и проходят лечение.



В настоящее время пожарным удалось взять под контроль пожар. Однако сообщается, что трехэтажное деревянное здание курортного комплекса полностью сгорело.



Причина пожара и личности погибших пока не установлены.-0-