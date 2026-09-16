В результате обрушения здания в Газе погибли 12 человек, спасатели ведут поисковые работы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать человек, в том числе пятеро детей, погибли и еще 14 получили ранения при обрушении многоквартирного дома в городе Газа, поврежденного в результате израильских ударов. Об этом сообщает агентство Reuters.



Отмечается, что под завалами могут находиться еще около 100 человек. Спасатели продолжают поисковые работы.



По данным местной спасательной службы, около 2 тыс. поврежденных зданий в секторе Газа по-прежнему заселены. Около 400 из них находятся под угрозой обрушения.-0-