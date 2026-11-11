11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Корея в городе Соннам к югу от Сеула в утренний час пик автобус на светофоре протаранил 32 машины, пострадали 57 человек, девять из них в тяжелом состоянии. Такую информацию СМИ Республики Корея, которые ссылаются на полицию и пожарные службы, приводят РИА Новости.
Как отмечает агентство Ренхап, авария случилась сегодня около 7.34 (1.34 по минскому времени). Городской автобус под управлением мужчины в возрасте около 60 лет последовательно столкнулся с четырьмя автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями, после чего врезался в центральное дорожное ограждение и остановился.
По данным телеканала YTN, девять человек, включая водителя автобуса, получили тяжелые травмы, остальные - легкие. При этом, как отмечается, количество раненых может увеличиться, поскольку в момент аварии в автобусах находилось много пассажиров.
Проверка на месте происшествия не выявила алкоголя в организме водителя. Полиция намерена установить, принимал ли он какие-либо лекарственные препараты или другие вещества. По словам самого водителя, не сработали тормоза автобуса. Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.
Для ликвидации последствий ДТП были задействованы 18 единиц техники и 45 сотрудников экстренных служб.-0-
В мире
11 ноября 2026, 08:54
В Республике Корея автобус протаранил более 30 автомобилей, пострадали свыше 50 человек
Фото АР
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