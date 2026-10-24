В разных городах Италии прошли протесты и произошли столкновения с полицией





В Риме состоялось шествие против причастности Италии к идущим конфликтам. Его участники выступали против перевооружения и роста военных расходов, а также НАТО и действий Израиля. Небольшая группа молодых людей в масках вошла в Колизей, но была оттуда быстро выдворена. В городе были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Полицейские кордоны перекрыли основные площади, оттесняя манифестантов. Как сообщает газета Il Sole - 24 ore, 43 молодых человека были задержаны после обнаружения у них опасных предметов. В районе центрального вокзала Термини против манифестантов, пытавшихся прорвать полицейское оцепление, применили водометы.





В Турине полицейских начали забрасывать бутылками, а сотрудники органов охраны правопорядка в ответ применили слезоточивый газ. В Милане на манифестацию вышли порядка 10 тыс. человек, но пока обошлось без серьезных инцидентов. Во Флоренции полиция оттесняет протестующих, не давая прорвать ограждения.





После манифестаций, переросших в погромы в прошлые выходные, были приняты превентивные меры, прошли обыски и другие следственные действия. Как сообщают СМИ, был задержан один из администраторов и координаторов каналов в соцсетях "Движения 17 октября", в которых распространялись призывы к насильственным действиям и протестам. Всего были идентифицированы 200 экстремистски настроенных манифестантов. Газета Il Messaggero писала ранее, что итальянские правоохранители провели обыски в 18 городах в рамках расследования беспорядков, произошедших во время манифестаций 17 и 18 октября.





Кроме того, итальянское правительство ужесточило наказания за насильственные действия и погромы во время манифестаций. В городах были мобилизованы все силы охраны правопорядка, а в Милан направлены дополнительно 500 военных.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстрации в знак протеста против политики правительства, дороговизны топлива и инфляции, а также против экономики войны прошли в ряде городов Италии. Сообщается об инцидентах и столкновениях с полицией в Турине, Болонье и Флоренции, передает ТАСС.