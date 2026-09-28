В районе Токио после тайфуна без электроэнергии остаются более 4 тыс. жителей 

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Вызванные тайфуном оползни в пяти местах перерезали одну из местных железных дорог, которой ранее ежедневно пользовались 54 тыс. человек. На восстановление движения по этой линии уйдет не менее трех месяцев. В помощь местным жителям выделены дополнительные автобусы, на остановках заметны длинные очереди.
Из-за прорыва дамбы в префектуре Тиба залит водой район площадью 5 кв.км, где находятся многочисленные жилые дома и сельскохозяйственные угодья. В зоне бедствия пострадали почти 1,7 тыс. построек.-0-