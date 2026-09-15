В Раде заявили об острой нехватке средств в госбюджете Украины 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине наблюдается острая нехватка средств в государственном бюджете, с 15 сентября финансируются только социальные расходы, содержание вооруженных сил и зарплаты бюджетников. Об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.



"Денег в бюджете очень мало", - написала парламентарий. Какие именно статьи расходов перестали финансироваться, она не уточнила.



Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами близкой к критической и призвал Верховную раду как можно скорее принять законопроекты, необходимые для получения международной финансовой помощи. "В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования", - подчеркнул премьер, не указав точной суммы возможной потери.



1 сентября Верховная рада не смогла принять два законопроекта, необходимых для получения третьего транша по программе с МВФ в размере $0,7 млрд и второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза на 3,7 млрд евро.



10 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна оказалась на грани из-за нехватки средств в бюджете.-0-