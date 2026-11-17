17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа некоторых сервисов, принадлежащих корпорации Apple, включая iCloud Mail и iCloud Web Apps, нарушена в результате сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.





Согласно этим данным, также не работают Apple Business, AppleCare on Device, Apple School Manager и Schoolwork. На сайте Apple сообщили, что работа сервиса iCloud Account & Sign In была восстановлена.





По данным портала Downdetector, массовые жалобы поступили от пользователей в связи со сбоями в работе Apple Pay и Apple Support. Большинство жалоб были зафиксированы в США (2,3 тыс. и 2,6 тыс. соответственно). Apple Pay в 45% случаев некорректно работал при оплате, а наиболее частой проблемой при использовании Apple Support была регистрация (68%).-0-