27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В уточненном проекте бюджета Литвы на 2027 год прогнозируемый дефицит сектора госуправления вырос по сравнению с первоначальным вариантом. Об этом пишут литовские СМИ.



Скорректированный проект бюджета Литвы на следующий год, который правительство рассматривает 27 ноября, предусматривает дефицит на уровне 3,9% валового внутреннего продукта. В первоначальном варианте проекта бюджета этот показатель составлял 3,8% ВВП.



"Мы сохраняем финансирование национальной обороны на уровне 5% ВВП", - заявил министр финансов Тауримас Валис на заседании правительства. По словам министра, проект бюджета был пересмотрен с учетом предложений, представленных комитетами, комиссиями, парламентариями, а также государственными учреждениями и органами, общая сумма которых превысила 1,3 млрд евро.



При этом ожидается, что в 2028 году дефицит составит 4,6% ВВП. В пояснительной записке отмечается, что дефицит сектора госуправления формируется из-за того, что доходы растут медленнее расходов. В основном это происходит из-за трат на оборону, социальные выплаты и обслуживание государственного долга.



Проект подготовлен без учета оценок Госконтроля Литвы и Европейской комиссии. На этой неделе Европейская комиссия призвала Литву принять меры для того, чтобы проект государственного бюджета соответствовал правилам фискальной дисциплины и рекомендациям по ограничению роста государственных расходов. По мнению ЕК, существует риск того, что проект не будет соответствовать рекомендациям Совета ЕС по росту чистых расходов. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявлял, что правительство отреагирует на замечания ЕК по проекту госбюджета на следующий год, и говорил, что план по снижению фискального дефицита будет представлен весной следующего года. По его словам, возможностей для сокращения расходов на оборону и обслуживание долга нет, но планируется оптимизировать государственный сектор.



Согласно Пакту стабильности и роста Евросоюза, предельно допустимый дефицит государственного бюджета для стран - членов ЕС составляет 3% ВВП, а верхний порог государственного долга - 60% ВВП. По осеннему прогнозу Еврокомиссии, в 2026 году порог дефицита в 3% ВВП превысят 12 стран ЕС, а к 2028 году их число может вырасти до 16.-0-