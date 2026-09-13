13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перестановки в правительстве Японии, которые ранее запланировала премьер Санаэ Такаити, намечены на 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
По данным агентства, накануне ожидаются перестановки и в руководящем составе правящей Либерально-демократической партии, которую возглавляет Такаити.
По предварительной информации, на своих постах останутся многие нынешние руководители, включая генерального секретаря ЛДП Сюнъити Судзуки, который играет ключевую роль в практическом управлении партией.
Как сообщалось ранее, Санаэ Такаити намерена сохранить на высоких постах своих соперников на предыдущих выборах в 2025 году: министра обороны Синдзиро Коидзуми, главу МИД Тосимицу Мотэги, министра по административным делам и коммуникациям Есимаса Хаяси и главу политсовета ЛДП Такаюки Кобаяси. Они способны составить сильную конкуренцию нынешнему премьеру и в 2027 году. Однако, как уточнили в агентстве, есть предположение, что сохранение соперников в структуре руководства может сковать их действия и даже привести к переизбранию Такаити на безальтернативной основе.-0-
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13 сентября 2026, 09:55
В правительстве Японии 17 сентября пройдут перестановки - Kyodo
Фото Unsplash
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