В правительстве Японии 17 сентября пройдут перестановки - Kyodo 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перестановки в правительстве Японии, которые ранее запланировала премьер Санаэ Такаити, намечены на 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.



По данным агентства, накануне ожидаются перестановки и в руководящем составе правящей Либерально-демократической партии, которую возглавляет Такаити.



По предварительной информации, на своих постах останутся многие нынешние руководители, включая генерального секретаря ЛДП Сюнъити Судзуки, который играет ключевую роль в практическом управлении партией.



Как сообщалось ранее, Санаэ Такаити намерена сохранить на высоких постах своих соперников на предыдущих выборах в 2025 году: министра обороны Синдзиро Коидзуми, главу МИД Тосимицу Мотэги, министра по административным делам и коммуникациям Есимаса Хаяси и главу политсовета ЛДП Такаюки Кобаяси. Они способны составить сильную конкуренцию нынешнему премьеру и в 2027 году. Однако, как уточнили в агентстве, есть предположение, что сохранение соперников в структуре руководства может сковать их действия и даже привести к переизбранию Такаити на безальтернативной основе.-0-