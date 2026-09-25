В Португалии водители устроили акции протеста против роста цен на топливо





Демонстранты требовали частичного возмещения налога на нефтепродукты, которым пользуются компании, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками.





Цены на топливо в Португалии достигли рекордных максимумов из-за перебоев в поставках, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке. По данным Евростата, в августе цены на бензин в Португалии выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цена на дизельное топливо превысила 2 евро за литр.





Выступая перед журналистами в Кашкайше, министр инфраструктуры и жилищного хозяйства Мигель Пинту Луш признал, что в мерах, принимаемых до сих пор для сдерживания роста цен на топливо, интересы грузоперевозчиков "в некотором смысле остались без внимания". Он пообещал рассмотреть их предложения и назначил на следующий понедельник встречу с представителями протестного движения в министерстве.





Ранее сообщалось, что несколько десятков рыбаков во Франции 15 сентября заблокировали нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер в знак протеста против постоянно растущих цен на топливо. 16 сентября во французской коммуне Фронтиньян, которая расположена на средиземноморском побережье, рыбаки подожгли баррикады у входа на нефтебазу. А 21 сентября рыбаки продолжили акции протеста, заблокировав своими судами вход в порт города Канны.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни водителей грузовиков в Португалии приняли участие в акции протеста с замедлением движения по автомагистрали в центральной части Северной Португалии, в то же время водители в Лиссабоне массово сигналили на главном мосту города в знак протеста против резкого роста цен на топливо. Об этом сообщает Reuters.