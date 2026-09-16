Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 16 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:28 Дисциплина и технологии. Справились ли в ОАО "Нестановичи-Агро" с поручением Президента? Общество
11:23 Пассажирооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 7,6% Общество
11:20 ЕС потерял 90 млрд евро из-за ситуации в Ормузском проливе - глава ЕК В мире
11:19 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 8,4% Экономика
11:11 В порту Сеуты заявили о риске убытков в 600 млн евро из-за лагеря для мигрантов В мире
11:11 В результате обрушения здания в Газе погибли 12 человек, спасатели ведут поисковые работы В мире
11:10 ФПБ объявила конкурс для скульпторов: молодежь покажет свое видение человека труда Общество
11:08 В Красноярском крае медведь проник во двор жилого дома и убил пенсионерку В мире
11:06 Раскрыто убийство подростка в Барановичах 27-летней давности - МВД Регионы
11:03 Житель Гродно выращивал на даче галлюциногенные грибы, его задержала милиция Регионы
11:03 Польские контролирующие службы оформили за сутки 25% транспорта от нормы - ГПК Общество
11:03 Около 80% белорусов удовлетворены результатом обращения в местные органы власти - социсследование Общество
10:55 Два человека погибли в Стамбуле при перестрелке из-за 1,9 млн фальшивых долларов В мире
10:54 В Ушачском районе задержали бесправника, перевозившего на мотоцикле подростка Регионы
10:54 НАБУ и САП раскрыли масштабную схему хищения средств Киевского метрополитена В мире
10:53 Белорусские аграрии накопали более 1,1 млн тонн сахарной свеклы Экономика
10:49 Белорусы - счастливые люди. Результаты социсследования Общество
10:47 Доверие к Всебелорусскому народному собранию растет - социсследование Общество
10:43 Как белорусы оценивают уровень безопасности в стране - социсследование Общество
10:42 В Финляндии за три месяца закрылось более 12 тыс. компаний В мире
10:36 Подавляющее большинство белорусов доверяет Президенту Общество
10:34 Бетов и Духан вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Хургаде Спорт
10:29 Тюремщики из "Береза-Картузской" ездили перенимать опыт нацистских концлагерей - эксперт Общество
10:29 Столица Эстонии столкнулась с нехваткой бригад скорой помощи В мире
10:21 Вопросы экспорта строительных услуг обсуждают на совещании в правительстве Экономика
10:16 Какова формула политического успеха Беларуси - социсследование Общество
10:09 Общественно-политические тренды. Вторую часть масштабного социсследования презентуют в Минске Общество
10:07 Два жителя Могилевской области незаконно хранили патроны и оружие, возбуждены уголовные дела Регионы
09:54 Транспортный коллапс произошел в польской Силезии из-за сбоя в работе железнодорожного оборудования В мире
09:42 Торговая политика в мире сталкивается с самыми серьезными сбоями за последние десятилетия - ВТО В мире
Все новости
Все новости

В порту Сеуты заявили о риске убытков в 600 млн евро из-за лагеря для мигрантов

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
16 сентября 2026, 11:11

В порту Сеуты заявили о риске убытков в 600 млн евро из-за лагеря для мигрантов

Фото Keystone Press Agency
Фото Keystone Press Agency
Фото Keystone Press Agency
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование порта Сеуты для размещения мигрантов поставит под угрозу его доходы. Об этом заявил глава администрации порта автономного города Испании Хуан Мануэль Донсель, пишет испанское издание 20 Minutos.

"Если работа порта Сеуты остановится или снизится, речь пойдет о существенных убытках, которые можно оценить примерно в 147 млн евро. Это серьезная проблема", - предупредил Донсель. Он также сказал, что  цифра вырастет до 600 млн евро, если палатки для размещения мигрантов останутся на своих местах до 2027 года. По его словам, миграционный кризис уже начал сказываться на работе Сеутского порта, что проявляется в сокращении числа прибывающих круизных судов. 

Он раскритиковал правительство за недостаток информации о ходе операции по реагированию на миграционный кризис и потребовал предотвратить потенциально непоправимый экономический ущерб. Донсель подчеркнул стратегическое значение Сеутского порта в Гибралтарском проливе, через который ежедневно проходит 300 судов. 

Вскоре после встречи с правительственной делегацией для обсуждения этого вопроса он отметил, что "очень обеспокоен" тем, как ситуация с мигрантами может повлиять на безопасность и бесперебойную работу порта. Донсель признал необходимость реагирования на миграционный кризис, но отметил, что не считает порт наиболее подходящим местом для размещения мигрантов. Как он подчеркнул, недопустимо ставить под угрозу "один из главных экономических и производственных центров города". 

По оценкам Донселя, на порт приходится 25% добавленной стоимости, создаваемой экономикой автономного города, и он обеспечивает около 7100 прямых и косвенных рабочих мест. "Это стратегически важный актив для города, фундаментальная часть его территориальной структуры и, в конечном итоге, жизненно важная артерия, соединяющая нас с материком для транспортировки и снабжения", - сказал глава администрации порта.

В конце июля нынешнего года десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также вброд, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Из-за кризиса Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности населенного пункта. Часть мигрантов все еще остается в Сеуте. В сентябре Министерство транспорта Испании распорядилось временно задействовать 16 тыс. кв.м территории Сеутского порта, чтобы обустроить там временный палаточный городок, рассчитанный на размещение до одной тысячи мигрантов. На фоне миграционного кризиса Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией 1 августа.-0-
Теги
Испания нелегальные мигранты
Новости рубрики В мире
Урсула фон дер Ляйен. Фото AP ЕС потерял 90 млрд евро из-за ситуации в Ормузском проливе - глава ЕК
Фото из архива Синьхуа В результате обрушения здания в Газе погибли 12 человек, спасатели ведут поисковые работы
Фото ГСУ СК России по Красноярскому краю В Красноярском крае медведь проник во двор жилого дома и убил пенсионерку
Фото Samsun Haber Has Два человека погибли в Стамбуле при перестрелке из-за 1,9 млн фальшивых долларов
Фото Unsplash НАБУ и САП раскрыли масштабную схему хищения средств Киевского метрополитена
Фото Pexels В Финляндии за три месяца закрылось более 12 тыс. компаний
  • Главная
  • В порту Сеуты заявили о риске убытков в 600 млн евро из-за лагеря для мигрантов
    • Главное
    Подробности нового раунда переговоров Лукашенко со спецпосланником США Коулом
    Общественно-политические тренды. Вторую часть масштабного социсследования презентуют в Минске
    Вопросы экспорта строительных услуг обсуждают на совещании в правительстве
    Смартфон вместо терминала: сервис "КРОК" доступен в приложении M-Business Belarusbank
    Топ-новости
    Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности 
    Власти США услышали заявление Лукашенко о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги
    Подавляющее большинство белорусов доверяет Президенту
    Доверие к Всебелорусскому народному собранию растет - социсследование
    Дисциплина и технологии. Справились ли в ОАО "Нестановичи-Агро" с поручением Президента?
    Какова формула политического успеха Беларуси - социсследование
    Белорусские аграрии накопали более 1,1 млн тонн сахарной свеклы
    Тепло и без осадков. Какой будет погода в Беларуси
    "Акт исторической справедливости". Декан истфака БГУ о значимости Дня народного единства
    Минобороны Беларуси намерено укреплять сотрудничество с коллегами из Китая, Азербайджана и Ирана 
    "Гигабитный" 5G-интернет МТС покрыл более 400 квадратных километров Беларуси
    "Дома всегда лучше". Почему большинство белорусов не хотят переезжать в другие города и уезжать за границу
    Военная, демографическая и продовольственная безопасность. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на сессии
    В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства
    Упредить неблагоприятные последствия. Сивец о важности связки законодателей и судей в работе над нормами права 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.