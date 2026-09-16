В порту Сеуты заявили о риске убытков в 600 млн евро из-за лагеря для мигрантов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование порта Сеуты для размещения мигрантов поставит под угрозу его доходы. Об этом заявил глава администрации порта автономного города Испании Хуан Мануэль Донсель, пишет испанское издание 20 Minutos.



"Если работа порта Сеуты остановится или снизится, речь пойдет о существенных убытках, которые можно оценить примерно в 147 млн евро. Это серьезная проблема", - предупредил Донсель. Он также сказал, что цифра вырастет до 600 млн евро, если палатки для размещения мигрантов останутся на своих местах до 2027 года. По его словам, миграционный кризис уже начал сказываться на работе Сеутского порта, что проявляется в сокращении числа прибывающих круизных судов.



Он раскритиковал правительство за недостаток информации о ходе операции по реагированию на миграционный кризис и потребовал предотвратить потенциально непоправимый экономический ущерб. Донсель подчеркнул стратегическое значение Сеутского порта в Гибралтарском проливе, через который ежедневно проходит 300 судов.



Вскоре после встречи с правительственной делегацией для обсуждения этого вопроса он отметил, что "очень обеспокоен" тем, как ситуация с мигрантами может повлиять на безопасность и бесперебойную работу порта. Донсель признал необходимость реагирования на миграционный кризис, но отметил, что не считает порт наиболее подходящим местом для размещения мигрантов. Как он подчеркнул, недопустимо ставить под угрозу "один из главных экономических и производственных центров города".



По оценкам Донселя, на порт приходится 25% добавленной стоимости, создаваемой экономикой автономного города, и он обеспечивает около 7100 прямых и косвенных рабочих мест. "Это стратегически важный актив для города, фундаментальная часть его территориальной структуры и, в конечном итоге, жизненно важная артерия, соединяющая нас с материком для транспортировки и снабжения", - сказал глава администрации порта.



В конце июля нынешнего года десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также вброд, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Из-за кризиса Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности населенного пункта. Часть мигрантов все еще остается в Сеуте. В сентябре Министерство транспорта Испании распорядилось временно задействовать 16 тыс. кв.м территории Сеутского порта, чтобы обустроить там временный палаточный городок, рассчитанный на размещение до одной тысячи мигрантов. На фоне миграционного кризиса Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией 1 августа.-0-