В Польше задержали угрожавшего Туску мужчину

Ранее польская полиция получила информацию о возможном нападении на Дональда Туска и заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.
В канцелярии главы правительства Польши заявили, что спецслужбы максимально серьезно отнеслись к ситуации и предупредили о высокой вероятности того, что угрозы будут реализованы.
Туск и Косиняк-Камыш получили угрозы 11 октября около 7.00 по местному времени. По данным Gazeta Wyborcza, угроза поступила по электронным каналам. В письме содержались сведения о местах проживания и планах политиков на ближайшее время.-0-