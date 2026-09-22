В Польше задержали подростка по подозрению в подготовке терактов в школе и мечети

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в сотрудничестве с прокуратурой задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в планировании террористического акта. Целями атак были школа и мечеть, пишут польские СМИ.



Министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что молодой человек - гражданин Польши. В его доме были изъяты оружие, взрывчатка и нацистская символика. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении 17-летнего подростка под стражу на три месяца.



Сообщается, что он активно участвовал в группах в Telegram и Discord, связанных с неонацистскими и экстремистскими кругами. "В ходе некоторых бесед обсуждались вопросы планирования потенциальных атак. Участники анализировали методы действий исполнителей террористических актов и рассматривали их как источник вдохновения", - говорится в отчете стражей порядка.



Подростку предъявлено в общей сложности три обвинения. Самое серьезное из них - подготовка террористического акта, который может привести к гибели множества людей. Кроме того, молодой человек подозревается в участии в организованной преступной группе, цели которой включают совершение террористических преступлений, пропаганду нацизма и фашизма, а также разжигание ненависти.



Арест подростка связан с более ранними операциями ABW, направленными против неонацистских и экстремистских группировок в польском интернете. 18 сентября агентство сообщило об аресте двух 16-летних подростков. В спецслужбах подчеркивают, что расследование все еще продолжается. После анализа собранных материалов удалось идентифицировать дополнительных лиц, связанных с этой группой, проживающих в Лодзинском воеводстве Польши и Германии.-0-