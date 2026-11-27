27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше за надписи "Слава УПА" на памятниках в Варшаве задержали шестерых человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на полицию.
Варшавская полиция установила личности тех, кто заказал акты вандализма, а также тех, кто нанес надписи на памятники. Двое из задержанных мужчин были заключены под стражу, один помещен под надзор полиции, а несовершеннолетний доставлен в районный исправительный центр.
В ноябре в двух районах Варшавы были осквернены памятник польской армии, памятник жертвам геноцида на Волыни и памятник героям Варшавского гетто. На них были нанесены красные граффити "Слава УПА" и прикреплены наклейки с QR-кодами, ведущими к материалам об УПА. На связь актов вандализма между собой указывали схожий способ совершения преступлений, цвет краски и характерный текст надписей.
Как пишет издание "Страна", в числе задержанных 16-летний украинец. Помимо осквернения памятников украинский подросток также подозревается в подделке документов. По версии следствия, правонарушителей завербовали через мессенджеры, пообещав в общей сложности 1000 злотых (почти $245).
Антиукраинские настроения в Польше начали расти после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из военных подразделений имя героев УПА. В польских населенных пунктах участились нападения на украинцев, в том числе на детей. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды страны - ордена Белого орла. Варшава не раз заявляла, что УПА и другие националистические формирования несут ответственность за Волынскую резню, в результате которой в 1943 году были убиты десятки тысяч поляков. В Польше также заявляли, что Украина не сможет присоединиться к ЕС, если продолжит пропагандировать бандеровскую идеологию.-0-
В мире
27 ноября 2026, 13:36
В Польше за надписи "Слава УПА" на памятниках в Варшаве задержаны шесть человек
Фото Unsplash
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