В Польше вспыхнул пожар на станции спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает интернетом страны ЕС

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 23 сентября вспыхнул пожар на станции с наземным шлюзом спутниковой связи Starlink в Мазовецком воеводстве Польши. Об этом пишут польские СМИ.



Данный объект является частью инфраструктуры, обеспечивающей подключение спутников Starlink к наземной сети Интернет. Польская установка вместе со станцией, расположенной в литовском Каунасе, обслуживала пользователей в Центральной Европе. Спутники, расположенные над территорией Украины, также были связаны с польской станцией.



Отмечается, что огонь повредил электрический распределительный щит и генератор, питающие крупный узел спутниковой связи. На место происшествия были направлены три пожарные бригады. Пожар удалось потушить. Этим вопросом также занялась полиция, были проинформированы Агентство внутренней безопасности и Центральное бюро расследований.



Проводится расследование для установления причин пожара. Среди предварительных версий - поджог и короткое замыкание в электросети.-0-