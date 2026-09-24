24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 23 сентября вспыхнул пожар на станции с наземным шлюзом спутниковой связи Starlink в Мазовецком воеводстве Польши. Об этом пишут польские СМИ.
Данный объект является частью инфраструктуры, обеспечивающей подключение спутников Starlink к наземной сети Интернет. Польская установка вместе со станцией, расположенной в литовском Каунасе, обслуживала пользователей в Центральной Европе. Спутники, расположенные над территорией Украины, также были связаны с польской станцией.
Отмечается, что огонь повредил электрический распределительный щит и генератор, питающие крупный узел спутниковой связи. На место происшествия были направлены три пожарные бригады. Пожар удалось потушить. Этим вопросом также занялась полиция, были проинформированы Агентство внутренней безопасности и Центральное бюро расследований.
Проводится расследование для установления причин пожара. Среди предварительных версий - поджог и короткое замыкание в электросети.-0-
В мире
24 сентября 2026, 12:04
В Польше вспыхнул пожар на станции спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает интернетом страны ЕС
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