20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше сотрудники пограничной службы и полиции провели крупномасштабную операцию для выявления законности пребывания иностранцев. Были организованы интенсивные проверки под кодовым названием Pobyt. Об этом пишут польские СМИ.



Основная цель мероприятий - выявление и задержание иностранцев, находящихся на территории страны в нарушение правил или занимающихся незаконной трудовой деятельностью. Совместные проверки включали места работы иностранцев.



Так, 17-18 ноября сотрудники Силезской пограничной службы провели проверки в Силезии и Опольском регионе. Из 303 проверенных лиц 52 иностранца задержаны за нарушения правил. Вынесено 45 решений о высылке их из Польши. В отношении некоторых иностранцев возбуждены уголовные дела.



По информации, предоставленной пограничной службой, проверки показали, что задержанные лица находились или работали в Польше нелегально. Среди них - граждане из разных стран, в том числе из Украины, Индии, Бангладеш, Колумбии, Филиппин, Венесуэлы, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Пакистана.



Пограничная служба подчеркнула, что периодически проводит подобные операции. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что будут незамедлительно реагировать на нарушения правил проживания.-0-