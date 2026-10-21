В Польше упал неопознанный летающий объект

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Любачув, на безлюдной территории, упал неопознанный летающий объект. Об этом пишут польские СМИ.



Устройство, напоминающее небольшой самолет, изготовлено из материалов, похожих на пенополистирол. Диаметр объекта составляет несколько десятков сантиметров.



"Полицейские получили сообщение, что на одном из незаселенных участков в Любачуве находится предмет, напоминающий беспилотный воздушный аппарат. Полицейские оцепили место происшествия. Никто не пострадал", - говорится в сообщении местной полиции в соцсети X. Сотрудники полиции уведомили о данном инциденте Агентство внутренней безопасности (ABW), Службу военной контрразведки (SKW), Военную жандармерию, а также окружную прокуратуру.



Ранее, 20 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений после инцидента, когда украинский беспилотник пролетел над польской территорией, а затем взорвался в Литве. МИД Украины до этого принес извинения Литве за инцидент с беспилотником.



Утром 18 октября залетевший в Литву дрон потерпел крушение в Пасвальском районе. Его обломки повредили гражданский автомобиль. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс позже заявил, что упавший на территории страны дрон был украинского происхождения и нес взрывчатку. Он подтвердил, что дрон попал на территорию Литвы из Польши. Литва после произошедшего приняла решение усилить охрану своей критической инфраструктуры.-0-