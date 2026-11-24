24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Польши с 1 января 2027 года столкнутся с повышением платежей за содержание жилья, отопление и обслуживание многоквартирных домов. В отдельных случаях ежемесячные расходы на квартиру площадью 50 кв.м увеличатся более чем на 112 злотых (около $27,5). Об этом сообщает издание Fakt.



Повышение затронет жильцов домов, обслуживаемых жилищными кооперативами и управляющими организациями. Среди причин увеличения платежей называются рост расходов на отопление, водоснабжение, вывоз мусора, уборку и ремонт зданий, а также повышение затрат на оплату труда.



Так, в жилищном кооперативе "Барыч" в городе Милич плата за эксплуатацию жилья увеличится на 0,5 злотого за 1 кв.м, а взнос в ремонтный фонд - еще на 0,25 злотого. Для квартиры площадью 50 кв.м дополнительные расходы составят 37,5 злотого (около $9,2) в месяц, или 450 злотых (около $110) в год.



Повышение также затронет жильцов домов жилищного кооператива "Будовляни" в Гожуве-Велькопольском. Взнос в ремонтный фонд составит 1,4 злотого за 1 кв.м, а плата за обслуживание жилого фонда - 0,85 злотого. В совокупности это 2,25 злотого за 1 кв.м, или 112,5 злотого (около $27,6) в месяц для квартиры площадью 50 кв.м.



Поляки выражают свое недовольство данной мерой. "Это только начало", "Плати и плачь", "Для одинокого пенсионера это чрезмерно", "Мы будем жить в лачугах", - пишут пользователи, комментируя рост коммунальных сборов.-0-