В Польше разгорелся скандал из-за предложения платных встреч с Навроцким





По информации СМИ, частный фонд "Центр стратегий развития" предложил спонсорские пакеты, гарантирующие доступ к президенту Каролю Навроцкому. Пакет "Платина" стоит $100 тыс. и якобы гарантирует личную встречу с Навроцким, пакет "Золото" за $50 тыс. предлагает встречу в небольшой группе, а пакет "Серебро" за $25 тыс. - встречу для представителей восьми компаний.





"Администрация президента не ответила на вопросы журналистов по этому поводу. После того, как информация получила огласку, в интернете разгорелась ожесточенная дискуссия", - говорится в одной из публикаций.





На данную информацию отреагировали представители польского правительства. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка иронично отметил: "Черная пятница приближается. Готовит ли канцелярия президента какие-либо акции? Будет ли вторая встреча с президентом на 50% дешевле?" Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик назвал происходящее "невероятным скандалом" и призвал Навроцкого публично высказаться в связи с возникшей ситуацией.





Как сообщает ТАСС, в польских медиа писали, что предлагались встречи с Каролем Навроцким на бизнес-форуме в Нью-Йорке. В свою очередь пресс-секретарь президента Рафал Леськевич назвал эти публикации абсурдом. По его словам, администрация Кароля Навроцкого не обуславливала участие в форуме либо встречу с главой государства финансовыми взносами.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше разгорелся скандал после того, как в медиа была опубликована информация о предложении встреч с президентом Польши Каролем Навроцким на бизнес-форуме в Нью-Йорке за $100 тыс. Об этом пишут польские СМИ.