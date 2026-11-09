9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения под названием "Коалиция-2026" проходят в польском городе Нова-Демба с 9 по 22 ноября. Об этом сообщает газета Le Monde.
Учения проходят на юго-востоке республики, на полигоне примерно в 100 км от украинской границы. Планируется привлечь 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран. Наиболее масштабное участие примут Франция и Великобритания. Париж направит около тысячи военных, беспилотники ближнего радиуса действия и системы противодействия дронам. Лондон предоставит для учений около 300 человек и несколько истребителей.
Помимо Франции и Великобритании, участвуют Бельгия, Германия, Эстония, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция, Турция и Польша. По данным Министерства обороны Польши, республика является главным организатором этих учений.
Во время маневров будут отрабатываться навыки перемещения личного состава и техники, управления войсками и координация действий подразделений. Отдельные элементы будут оттачиваться во Франции, а морской компонент учений пройдет под руководством Турции: в Стамбуле смоделируют операции по обеспечению безопасности и разминированию в Черном море.
Основная цель учений - проверить готовность европейских союзников к реальной миссии на украинской территории.
Инициатива "Коалиция желающих" сформировалась в начале 2025 года для долгосрочной оборонной поддержки Украины. Решение о создании многонациональных сил принято лидерами европейских стран в декабре 2025 года в ходе саммита в Берлине.-0-
В мире
09 ноября 2026, 17:49
В Польше проходят учения "коалиции желающих"
Getty Images
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