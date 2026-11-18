18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве продолжается конституционный кризис, в центре города у здания Конституционного трибунала Польши уже который день разбит палаточный лагерь протестующих. Об этом пишут польские СМИ.





Отмечается, что палаточный лагерь стоит с 12 сентября. Сначала его участники опасались, что трибунал захватят, потом заявили, что правительство Дональда Туска уже захватило его силой. Каждый день к зданию трибунала приезжает председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский, которого отстранили от исполнения обязанностей. Он требует от полицейских пустить его на территорию суда. Полицейские дежурят круглосуточно.





Громкие звуки и музыка из палаточного лагеря мешают жизни жителей близлежащих улиц и сотрудников офисов, расположенных напротив Конституционного трибунала, пишут СМИ. Поляки жалуются на невозможность спать из-за шума, который может быть до часу ночи. Днем через громкоговорители на проспекте Шуха в Варшаве транслируются речи и телепередачи, а по вечерам играет музыка. Протесты также влияют на аренду квартир в данном районе, сдать их стало намного сложнее.





Ранее Богдан Свенчковский направил письмо главе Национального банка Адаму Глапиньскому с требованием заблокировать доступ к банковским счетам Конституционного трибунала. Он потребовал блокировать доступ к счетам для лиц, которые, по его мнению, "незаконно захватили управление учреждением".





Противостояние вокруг Конституционного трибунала Польши обострилось в сентябре - октябре на фоне споров о назначении судей, полномочиях руководства трибунала и конфликта между правительством Дональда Туска, оппозицией и президентом Каролем Навроцким. 30 октября глава Минюста Польши Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. Судья Анна Корвин-Петровская взяла руководство Конституционным трибуналом на себя. Конфликт перерос в острый конституционный кризис. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания трибунала и пытались прорваться через ограждение.-0-