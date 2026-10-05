5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше в Балтийском море вблизи портовой инфраструктуры и терминала СПГ обнаружили пять британских мин времен Второй мировой войны, сообщает портал Wirtualna Polska.
Неразорвавшиеся боеприпасы были обнаружены во время строительных работ вблизи газового порта в Свиноуйсьце. Каждый содержит от 350 до 550 кг взрывчатки.
Началась операция по их обезвреживанию, которая, как ожидается, продлится до 8 октября.
В связи с большим количеством взрывчатых веществ были введены особые ограничения, охватывающие акваторию и часть побережья.-0-
В мире
05 октября 2026, 17:10
В Польше около СПГ-терминала обнаружили мины времен Второй мировой войны
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