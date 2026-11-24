24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 поездов, обслуживающих региональные маршруты в Польше, нуждаются в ремонте до 2030 года. Об этом сообщает польский портал Money.pl.



Общая стоимость ремонта поездов оценивается в 2,5 млрд злотых. Такие расходы могут стать значительной нагрузкой на местные бюджеты.



Более 10 лет назад местные органы власти активно закупали поезда за счет средств ЕС. Сегодня многие из этих поездов нуждаются в капитальном ремонте, который обычно проводится примерно через 13-15 лет эксплуатации.



Поездам при этом требуется ремонт уровня P5, который представляет собой наиболее сложные виды технического обслуживания, включающие разборку, осмотр, ремонт или замену ключевых компонентов транспортного средства.



Глава крупнейшего регионального пассажирского перевозчика Польши Polregio Анджей Павловский отмечает, что далеко не каждый орган местного самоуправления сможет позволить себе такой ремонт. "Воеводствам придется справляться с экспоненциальным ростом затрат на техническое обслуживание. Им придется искать финансирование для покрытия этих расходов", - подчеркнул он.



Ранее власти Польши отложили реформу финансирования железных дорог на год - с апреля 2027 года на январь 2028 года. Отраслевые организации выступили против отсрочки, обвинив власти в том, что их заявления о приоритетной роли железнодорожного транспорта являются пустыми словами.



Как отмечает польское издание Rynek Kolejowy, важнейшей задачей для всей железнодорожной отрасли сегодня является борьба с транспортной изоляцией. В стране до сих пор есть районы, где жителям трудно добираться до работы, школы или больницы. В условиях демографического кризиса и старения населения доступность железнодорожного транспорта является краеугольным камнем политики в отношении пожилых людей и семей.



Менее обеспеченные регионы, которые в последние годы не закупали новые поезда, сейчас сталкиваются с серьезным кризисом. Поезда возрастом около 40 лет вскоре придется вывести из эксплуатации, что приведет к нехватке подвижного состава для пассажирских перевозок.-0-