В Польше обнаружены 26 незаконных мест захоронения токсичных отходов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше обнаружено 26 незаконных мест захоронения опасных отходов. В общей сложности обвинения по этому делу предъявлены 12 лицам, сообщили силезская полиция и прокуратура, информирует RMF24.



"На незаконных свалках, помимо прочего, были обнаружены контейнеры и бочки, заполненные так называемой концентрированной красной водой - отходами производства тротила. Это опасный вид отходов, и его неправильное хранение может привести к серьезным проблемам со здоровьем и окружающей средой", - говорится в материале.



Преступники собирали отходы у 63 различных производителей и хранили их, в частности, в Силезском воеводстве в местах, не предназначенных для этой цели, подвергая людей и окружающую среду серьезной опасности. В ходе расследования полиция установила, что преступная деятельность охватывала всю страну.



Возраст 12 обвиняемых составляет от 28 до 69 лет, большинство из них - жители Мазовецкого воеводства. Шестеро из них были заключены под стражу, в отношении остальных были приняты другие превентивные меры. Им грозит до 15 лет лишения свободы.



Следователи подчеркивают, что так называемая мусорная мафия представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Вместо того чтобы утилизировать отходы в специализированных пунктах, преступники бросают их в лесах, на пустырях или в арендованных складах. Токсичные вещества могут просачиваться в почву и грунтовые воды, вызывая необратимый ущерб.



Семилетнее расследование, проводимое под руководством региональной прокуратуры Катовице, является крупнейшим делом такого рода в Польше. Более 150 человек уже привлечены к ответственности, более 60 арестованы. Расследование касается деятельности нескольких преступных группировок и более 50 мест по всей стране, где были сброшены отходы, в том числе опасные вещества.-0-