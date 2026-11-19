19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше задержали 123 человека и изъяли почти 3 млн файлов, содержащих материалы, изображающие сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Об этом сообщают польские СМИ.
Среди задержанных - поляки и граждане других стран. Возраст подозреваемых - от 18 до 73 лет. Полиция также сообщила, что среди задержанных были представители разных профессий - учитель, врач и специалист по информатике, который пытался скрыть незаконные файлы, шифруя их.
Следователи заявили, что задержанным будут предъявлены обвинения не только в хранении незаконных материалов, но и в их распространении. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Как подчеркнули следователи, операция стала одной из крупнейших операций такого рода в Польше.-0-
В мире
19 ноября 2026, 13:35
В Польше ликвидировали крупную сеть, распространявшую нелегальный контент с несовершеннолетними
Фото из архива
Новости рубрики В мире
ЕС приостановит обсуждения долгосрочных отношений с Великобританией без ясности по Brexit - The Guardian
Главное
Топ-новости
"Это не про наш менталитет". Лукашенко напомнил, что судьи не могут отгородиться от народа стеной закона
"Вы на передовой в этой работе". Лукашенко призывает судей уделять особое внимание практике правоприменения
Евразийская хартия многообразия: Беларусь инициирует парламентское подкрепление архитектуры безопасности
С нами интереснее