19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше задержали 123 человека и изъяли почти 3 млн файлов, содержащих материалы, изображающие сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Об этом сообщают польские СМИ.



Среди задержанных - поляки и граждане других стран. Возраст подозреваемых - от 18 до 73 лет. Полиция также сообщила, что среди задержанных были представители разных профессий - учитель, врач и специалист по информатике, который пытался скрыть незаконные файлы, шифруя их.



Следователи заявили, что задержанным будут предъявлены обвинения не только в хранении незаконных материалов, но и в их распространении. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Как подчеркнули следователи, операция стала одной из крупнейших операций такого рода в Польше.-0-