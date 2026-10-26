В Польше ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию, изъяли 1,6 тонн клефедрона

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мазовецком воеводстве Польши правоохранительные органы ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию, изъяв более полутора тонн синтетических наркотиков на сумму 82 млн злотых ($20,8 млн). Трое мужчин были задержаны и им уже предъявлены обвинения, сообщает радиостанция RMF24.



Профессионально оборудованную лабораторию, где производился синтетический препарат клефедрон, обнаружили на одной из ферм воеводства. В одном из помещений находилась полностью оборудованная производственная линия, а в другом - специальная сушильная камера для подготовки препаратов к дальнейшему распространению.



В ходе операции сотрудники полиции арестовали трех мужчин с поличным при изготовлении наркотиков. В хозяйственных постройках было изъято более 1,6 т готового клефедрона. Дополнительные партии наркотиков были обнаружены также в домах задержанных.



Арестованным мужчинам уже предъявлены обвинения. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Все они заключены под стражу.



Клефедрон (4-хлорметкатинон) - психотропное вещество из класса катинонов, которое реализуется на черном рынке как дизайнерский наркотик. Оно оказывает тот же психоактивный эффект, что и мефедрон. Обладает высокой нейротоксичностью и представляет серьезную опасность для здоровья. Во многих странах, включая Беларусь, вещество внесено в списки запрещенных наркотических и психотропных средств.-0-