25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша должна ввести бесполетную зону вдоль своей восточной границы. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик, сообщает агентство Reuters.



По словам Томчика, это будет ограниченная зона, расположенная на расстоянии от более чем десятка до нескольких десятков километров от границы. Он добавил, что хочет, чтобы новая мера была согласована как можно скорее, "к концу декабря или в начале января".



"Мы также будем призывать наших союзников - весь альянс НАТО - установить такой принцип вдоль восточного фланга. Польша была пионером в этом отношении, и с тех пор страны Балтии последовали нашему примеру", - сказал Томчик.



В настоящее время Польша ограничивает полеты вблизи границы на высоте около 3 км в дневное время. Такие полеты также запрещены с захода до восхода солнца, за некоторыми исключениями.



Как ранее сообщала радиостанция RMF24 со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, утром 20 ноября две ракеты и беспилотник вошли в воздушное пространство республики, упав на территории двух восточных воеводств страны. Косиняк-Камыш также заявил, что на фоне случившегося обратится к генсеку НАТО с просьбой "выделить дополнительные силы и ресурсы" для усиления восточного фланга Североатлантического альянса.-0-