В Польше десятки полицейских и военнослужащих искали неопознанный объект в Люблинском воеводстве





В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши (DORSZ) заявили вечером 18 октября, что объект не был найден и что поисковые работы продолжатся 19 октября.





В поисковой операции в Люблинском воеводстве участвовали десятки полицейских, а также более 30 военнослужащих Сил территориальной обороны. Для поисков также использовался военный вертолет.





"Мероприятия направлены на проверку зарегистрированного радиолокационного сигнала и сообщений от находящихся поблизости людей, а также на определение характера потенциального объекта или подтверждение того, что зарегистрированный сигнал мог быть результатом метеорологических явлений или аномалий", - поясняли в Оперативном командовании.





В ночь на воскресенье около 2.00 местные жители передали в полицию несколько сообщений о громком звуке в небе и пролете шумного объекта. Информация касалась района Зембожицкого водохранилища в Люблине. "Взрыва, хлопка не было. Никто не сообщал о каких-либо повреждениях или разрушениях, например, зданий. Был слышен только звук пролетающего над головой громкого летающего объекта", - указали в полиции. Аналогичное сообщение о пролетающем мимо объекте поступило также из Ленчнского района.





Тем временем в интернете появились записи с камер видеонаблюдения местных жителей. "Звук был очень хорошо слышен. Объект, должно быть, пролетел довольно близко к дому", - пишет портал lublin112.pl.





Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило о возобновлении воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува после временной приостановки, передает агентство PAP.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская полиция и военные проводили совместную поисковую операцию после того, как жители Люблина сообщили, что слышали громкий звук пролетающего мимо неопознанного летающего объекта. Поиски не увенчались успехом. Об этом пишет издание Fakt.