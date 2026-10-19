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В Польше десятки полицейских и военнослужащих искали неопознанный объект в Люблинском воеводстве

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
19 октября 2026, 10:10

В Польше десятки полицейских и военнослужащих искали неопознанный объект в Люблинском воеводстве

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская полиция и военные проводили совместную поисковую операцию после того, как жители Люблина сообщили, что слышали громкий звук пролетающего мимо неопознанного летающего объекта. Поиски не увенчались успехом. Об этом пишет издание Fakt.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши (DORSZ) заявили вечером 18 октября, что объект не был найден и что поисковые работы продолжатся 19 октября.

В поисковой операции в Люблинском воеводстве участвовали десятки полицейских, а также более 30 военнослужащих Сил территориальной обороны. Для поисков также использовался военный вертолет. 

"Мероприятия направлены на проверку зарегистрированного радиолокационного сигнала и сообщений от находящихся поблизости людей, а также на определение характера потенциального объекта или подтверждение того, что зарегистрированный сигнал мог быть результатом метеорологических явлений или аномалий", - поясняли в Оперативном командовании.

В ночь на воскресенье около 2.00 местные жители передали в полицию несколько сообщений о громком звуке в небе и пролете шумного объекта. Информация касалась района Зембожицкого водохранилища в Люблине. "Взрыва, хлопка не было. Никто не сообщал о каких-либо повреждениях или разрушениях, например, зданий. Был слышен только звук пролетающего над головой громкого летающего объекта", - указали в полиции. Аналогичное сообщение о пролетающем мимо объекте поступило также из Ленчнского района. 

Тем временем в интернете появились записи с камер видеонаблюдения местных жителей. "Звук был очень хорошо слышен. Объект, должно быть, пролетел довольно близко к дому", - пишет портал lublin112.pl.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило о возобновлении воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува после временной приостановки, передает агентство PAP.-0-
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