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В Польше 9 ноября стартуют полномасштабные военные учения "коалиции желающих"

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
03 ноября 2026, 10:13

В Польше 9 ноября стартуют полномасштабные военные учения "коалиции желающих"

Фото Pexels
Фото Pexels
Фото Pexels
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше с 9 по 22 ноября пройдут первые полномасштабные военные учения "коалиции желающих", сообщает газета Le Monde.

Учения под названием Koalijca пройдут в Нова-Демба, на юго-востоке республики, недалеко от украинской границы. В них примут участие около 2,8 тыс. солдат из десяти стран. Основными участниками являются Франция, Великобритания, Эстония, Литва, Германия, Нидерланды, Испания, Швеция и Бельгия. Как сообщает польское издание Wiadomosci со ссылкой на Министерство национальной обороны республики, в учениях также примут участие польские военнослужащие, а также военные из Украины.

Как отмечается, НАТО проинформировано о маневрах, но непосредственно участвовать в них не будет.

Главной задачей учений станет проверка системы командования и логистических процедур, связанных с перемещением войск и техники по Европе. "Это сложная задача, поскольку необходимо пересечь множество национальных границ", - пишет издание. В рамках подготовки солдаты также будут отрабатывать операции по противодействию беспилотникам.-0-
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