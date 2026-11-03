В Польше 9 ноября стартуют полномасштабные военные учения "коалиции желающих"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше с 9 по 22 ноября пройдут первые полномасштабные военные учения "коалиции желающих", сообщает газета Le Monde.





Учения под названием Koalijca пройдут в Нова-Демба, на юго-востоке республики, недалеко от украинской границы. В них примут участие около 2,8 тыс. солдат из десяти стран. Основными участниками являются Франция, Великобритания, Эстония, Литва, Германия, Нидерланды, Испания, Швеция и Бельгия. Как сообщает польское издание Wiadomosci со ссылкой на Министерство национальной обороны республики, в учениях также примут участие польские военнослужащие, а также военные из Украины.





Как отмечается, НАТО проинформировано о маневрах, но непосредственно участвовать в них не будет.





Главной задачей учений станет проверка системы командования и логистических процедур, связанных с перемещением войск и техники по Европе. "Это сложная задача, поскольку необходимо пересечь множество национальных границ", - пишет издание. В рамках подготовки солдаты также будут отрабатывать операции по противодействию беспилотникам.-0-